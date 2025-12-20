Ministério da Saúde confirma monitoramento de nova variante da gripe em MS

O Ministério da Saúde já acompanha de forma sistemática a circulação do subclado K do vírus influenza A (H3N2) em Mato Grosso do Sul, variante identificada recentemente em Campo Grande e em municípios do interior do Estado. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo da pasta, Mozart Júlio Tabosa Sales, ao comentar o avanço da vigilância sobre o novo tipo viral.

“Existe uma central de monitoramento junto com a Fiocruz e com a Secretaria de Vigilância em Saúde. As medidas já estão sendo tomadas na área de vigilância”, afirmou Sales. Segundo ele, o acompanhamento envolve unidades sentinela e equipes técnicas especializadas, com articulação direta entre o ministério, estados e municípios.

O alerta epidemiológico foi divulgado na sexta-feira (19) pela Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/CG), após análise de amostras coletadas no Estado. Três das sete amostras analisadas apresentaram resultado positivo para o subclado K, variante genética do H3N2.

Casos e Transmissão do Subclado K

Em Campo Grande, o caso confirmado envolve uma mulher de 73 anos, vacinada contra a influenza, que apresentou sintomas leves, recebeu atendimento em unidade sentinela e se recuperou. Não houve registro de viagem internacional, o que indica transmissão local do vírus.

Além da Capital, amostras positivas foram identificadas em Nioaque e Ponta Porã, com material coletado entre outubro e novembro. Até dezembro, a circulação da variante na América do Sul era considerada baixa. No Brasil, os primeiros registros ocorreram no Pará e, na sequência, em Mato Grosso do Sul.

Segundo Mozart Sales, o monitoramento precoce é fundamental para orientar respostas rápidas. “Esse é o primeiro processo: vigilância, acompanhamento e análise do comportamento do vírus. A partir disso, as medidas são definidas em conjunto”, disse.

Sintomas e Prevenção

Os sintomas associados ao subclado K são semelhantes aos da gripe comum, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça e calafrios. A transmissão ocorre principalmente por contato direto, gotículas respiratórias e aerossóis em ambientes fechados.

Dados preliminares indicam que a vacina contra a influenza segue eficaz para evitar formas graves da doença, especialmente em idosos, crianças e pessoas com comorbidades. A recomendação é manter a vacinação em dia e buscar atendimento médico ao surgirem sintomas respiratórios.