Ministério da Saúde estende prazo de imunização contra HPV para jovens de 15 a 19 anos

Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra o HPV até dezembro, prazo estendido pelo Ministério da Saúde para ampliar a imunização dessa faixa etária. Em Mato Grosso do Sul, os índices chamam atenção: 88,57% das meninas de 9 a 14 anos já receberam a vacina, superando a média nacional de 78,55%. Entre os meninos, a cobertura chegou a 77,62%.

A vacinação, que antes era restrita a adolescentes de 9 a 14 anos, agora também contempla jovens até os 19 anos. A expectativa do governo federal é imunizar cerca de 7 milhões de pessoas que perderam a aplicação na idade recomendada e atingir 90% de cobertura vacinal entre meninas até 2030 para eliminar o câncer de colo do útero.

O que é o HPV

O papilomavírus humano é transmitido principalmente por via sexual e está associado a diferentes tipos de câncer, como colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço. A vacina protege contra as formas mais agressivas do vírus e é considerada a principal forma de prevenção.