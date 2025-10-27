Ministério da Saúde foca em especilidades e saúde de indígenas no MS

Secretário Executivo, Adriano Massuda, detalha investimentos de R$ 27 milhões em Mato Grosso do Sul. Ele aborda o sucesso do SAMU Indígena e a meta de reduzir filas por meio do programa “Agora Tem Especialistas”.

Em uma entrevista concedida a Rádio Massa FM, o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, destacou as ações prioritárias no estado de Mato Grosso do Sul. As ações são focadas em reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) e fortalecer a atenção especializada.

Massuda enfatizou que o programa “Agora Tem Especialistas” é uma prioridade do governo do Presidente Lula. O objetivo é diminuir a espera por consultas, exames e cirurgias. Isso permite que o diagnóstico e o tratamento sejam iniciados em tempo oportuno. Atualmente, a demora no diagnóstico representa uma perda de oportunidade em casos graves como câncer e doenças cardiovasculares.

Policlínicas, PAC Saúde e Teleconsultoria

O investimento em infraestrutura, como a policlínica inaugurada na região de Dourados (CONISU), é parte crucial dessa estratégia. A unidade de Dourados foi construída com o apoio de R$ 6 milhões em recursos federais, provenientes do deputado Geraldo Rezende (MS), somados a recursos estaduais.

No Mato Grosso do Sul, o Secretário ressaltou um investimento robusto do PAC Saúde: R$ 27 milhões em 280 projetos, beneficiando 77 municípios. Este pacote de investimentos inclui:

# 47 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

# 8 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), focados em saúde mental.

# 2 Maternidades.

# 3 Policlínicas (como a de Dourados).

Além das obras físicas, o MS receberá 111 kits de Telessaúde. Essa tecnologia permitirá às UBS a oferta de teleconsulta. Ela também permitirá que as policlínicas ofereçam orientação aos profissionais das unidades básicas por meio de teleconsultoria, qualificando o atendimento.

Unidades Móveis (Carretas) Chegam a Dourados

Uma das grandes novidades anunciadas pelo Secretário são as unidades móveis (carretas). Elas oferecem apoio a estados e municípios para a expansão da oferta de serviços especializados.

O atendimento móvel já começou em Campo Grande e seguirá para Dourados. Ele cobrirá toda a população, uma região que atende mais de 30 municípios e que historicamente exigia o deslocamento de pacientes para grandes centros ou até mesmo para fora do estado. A ideia é levar a assistência para mais perto da população, mitigando a distância percorrida.

As carretas ofertam exames preventivos na área de saúde da mulher, incluindo ultrassom, colposcopia para rastreamento de câncer de colo do útero e biópsias. Cada carreta tem capacidade para realizar 100 atendimentos por dia, totalizando até 4.500 consultas e exames por mês.

Massuda detalhou que, atualmente, 15 estados já contam com carretas e a meta é expandir para 22 estados até o final de outubro. O projeto prevê a chegada a todos os estados no próximo ano, com um total de 150 carretas operando, incluindo unidades específicas para pequenos procedimentos, cirurgias oftalmológicas e apoio diagnóstico, como tomografia.

SAMU Indígena: Inovação Nacional com Resultados em MS

Um dos pontos de destaque da entrevista foi a experiência pioneira do SAMU Indígena em Dourados. Adriano Massuda expressou grande satisfação com o projeto, classificando-o como uma inovação nacional.

A equipe é bilíngue e culturalmente preparada, oferecendo um atendimento singularizado para a população indígena. Desde a instalação, foram realizados mais de 360 atendimentos, uma média de cerca de cinco por dia.

O impacto mais significativo, no entanto, é a redução do tempo de resposta: o tempo médio para atendimento de ocorrências caiu de 15 minutos para 8 minutos. Essa redução é vital, especialmente em situações agudas como infarto ou acidente vascular cerebral (AVC), aumentando as chances de recuperação do paciente.

O Ministério da Saúde planeja levar o modelo do SAMU Indígena de Mato Grosso do Sul para outras regiões do país. A meta é garantir a ampliação de unidades aqui no estado, qualificando o atendimento especializado. O Secretário informou que o Governo Lula está realizando a maior expansão histórica do SAMU. Isso inclui a compra de 2.462 novas ambulâncias e a previsão de 4.300 em operação até o final do governo, visando a universalização do serviço.

Acesso e Próximos Mutirões

Para acessar os novos serviços, como as policlínicas e os mutirões realizados pelas carretas, o Secretário reforçou que não há criação de uma nova porta de entrada, evitando confusão. Toda a oferta federal é coordenada com o sistema de saúde local do estado de Mato Grosso do Sul.

Os pacientes devem buscar o acesso por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou hospitais. O encaminhamento para serviços especializados é feito pela Central de Regulação, que prioriza os atendimentos com base na avaliação de risco. Os mutirões e as ações das carretas chegam para reduzir as filas que estão represadas na regulação coordenada.

Ao finalizar a entrevista, Adriano Massuda anunciou um próximo mutirão agendado para o dia 13 de dezembro, em parceria com o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian (HU) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

O Secretário Executivo concluiu a conversa reforçando o sucesso do SUS: no ano passado, o sistema bateu o recorde de 14 milhões de cirurgias realizadas. Isso representa um aumento de 40% em relação ao último ano do governo anterior. Ele reiterou o compromisso de trabalhar em conjunto com estados e municípios para oferecer uma atenção de qualidade