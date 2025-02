Ministério define relatório com melhorias para atendimento na Casa da Mulher Brasileira na Capital

Equipe do Ministério das Mulheres e a ministra, Cida Gonçalves, estiveram em Mato Grosso do Sul e, desde o início da semana, diversas reuniões foram realizadas com autoridades estaduais na Capital para tratar do aprimoramento no atendimento da Casa da Mulher Brasileira, após a divulgação de áudio da jornalista Vanessa Ricarte, assassinada pelo ex-companheiro na semana passada.

A ouvidora do Ministério da Mulheres, Graziele Carra Dias, também esteve presente nos compromissos e, durante entrevista no Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (20), falou sobre os trabalhos e quais ações foram definidas até o momento. Ainda nesta semana, o Ministério das Mulheres enviou ao Colegiado Gestor um relatório contendo propostas para aprimorar o fluxo de atendimento a mulheres em situação de violência na Casa da Mulher Brasileira na Capital.

“Entre as medidas, a principal proposta foi o que a ministrar Cida conversou nas reuniões que fizemos na terça-feira (18), que é o retorno da gestão compartilhada da Casa da Mulher Brasileira pelo Governo e pelo Município. O Governador designou inclusivo o Barbosinha para integrar esse grupo de trabalho para a gente reformular esse compartilhamento da gestão político-administrativa da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande“, disse a ouvidora.

Confira todas as informações na entrevista completa: