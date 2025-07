Ministério libera recursos para compra de aceleradores lineares em Campo Grande e Três Lagoas

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, vai receber um novo acelerador linear de radioterapia. O Ministério da Saúde emitiu, nesta quarta-feira (30), uma ordem bancária no valor de R$ 8.042.937,54 para a aquisição do equipamento. O aparelho, considerado de alta tecnologia, será utilizado em tratamentos oncológicos. Ele substituirá o modelo atual que está em funcionamento há mais de três décadas.

Fabricado no Reino Unido, o novo acelerador já é adotado por centros de referência como o Hospital Albert Einstein (SP) e instituições médicas nos Estados Unidos e na França. Ele deve aumentar a precisão e eficiência dos procedimentos. Além disso, deve reduzir o tempo de espera de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul.

Com mais de 17 mil atendimentos mensais, o Hospital do Câncer é responsável por cerca de 72% dos tratamentos oncológicos no estado. A substituição do equipamento antigo é vista como um passo necessário para a modernização da infraestrutura, sobretudo diante da crescente demanda por sessões de radioterapia.

Além de Campo Grande, outros municípios devem ser beneficiados com a expansão da rede. O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul já recebeu um segundo acelerador linear, entregue em junho, com investimento de R$ 16,3 milhões. Um terceiro equipamento está previsto para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, onde a documentação ainda está em análise pelo Ministério da Saúde. A conclusão está prevista para agosto.

As aquisições integram uma iniciativa de ampliação da capacidade oncológica no estado, diante da sobrecarga em unidades especializadas e da necessidade de descentralização dos serviços. Apesar do anúncio positivo, os equipamentos ainda dependem de instalação técnica e adequação estrutural, o que pode levar meses até o início da operação plena.