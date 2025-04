Ministra do Meio Ambiente é convocada a explicar participação em ato indígena

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (23), a convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

A ministra deverá prestar esclarecimentos sobre sua participação no Acampamento Terra Livre, ato indígena que, segundo parlamentares, tentou invadir o Congresso Nacional no último dia 10 de abril.

Questionamentos

A convocação, proposta pelo presidente da comissão, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), também inclui questionamentos sobre o crescimento de queimadas no país, o aumento da degradação na Amazônia Legal — que já acumula alta de 482% em 2025 —, além da aplicação recorde de multas ambientais.

Apenas em 2024, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) arrecadou R$ 729 milhões em penalidades, superando o total recolhido durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro.

Marina Silva em depoimento na Câmara dos Deputados em outubro/24 – Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Outro ponto que será cobrado da ministra do Meio Ambiente é a lentidão na aprovação de novos defensivos agrícolas. Parlamentares da comissão consideram que a demora compromete a produtividade do setor e cria insegurança para produtores rurais.

De acordo com Nogueira, “o atual governo tem o agronegócio como seu inimigo número um”. Para o deputado, a presença da ministra na comissão é fundamental. “São fatos graves, que impactam diretamente a produção agropecuária e colocam em xeque a própria atuação do Ministério do Meio Ambiente. O parlamento tem o dever de fiscalizar”, declarou.

A data da audiência ainda não foi definida.