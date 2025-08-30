Ministro da Educação cancela visita à UFGD e inauguração da Reitoria é adiada

A visita do Ministro da Educação, Camilo Santana, a Mato Grosso do Sul foi cancelada, o que resultou no adiamento da inauguração do novo prédio da Reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), marcada para o dia 2 de setembro.
A mudança de data ocorreu em razão de compromissos oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que convocou o ministro para participar de outras atividades na mesma data.
A universidade informou que a nova data da inauguração será divulgada assim que definida.
Outros compromissos do ministro no Estado
Além da UFGD, Camilo Santana tinha outros compromissos programados em Mato Grosso do Sul. Na terça-feira (2), ele visitaria as obras do Hospital da Mulher e da Criança e o Hospital Universitário da UFGD, além de participar da abertura da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), em Bonito.
Na quarta-feira (3), o ministro seguiria para Campo Grande, onde visitaria as obras do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) da UFMS e participaria da entrega de R$ 30 milhões em imóveis da União para a educação, no chamado “Pacotão da Educação”.
O novo prédio da Reitoria
Localizado na entrada da Cidade Universitária, o novo prédio da Reitoria tem 3.015,47 m² e será o novo centro administrativo da UFGD. O edifício contará com 226 postos de trabalho e 56 salas, distribuídas em três pavimentos, e abrigará a Reitoria, as pró-reitorias e outros setores administrativos, que atualmente estão espalhados por diferentes unidades da universidade.
A mudança para o novo espaço está prevista para ocorrer gradualmente a partir de outubro, com exceção da Pró-Reitoria de Administração, que será transferida para outro prédio.
Desafios na construção e retomada da obra
A construção do prédio teve início em 2009, mas enfrentou várias paralisações devido à falta de recursos e problemas com empresas contratadas. A retomada da obra foi possível em 2023, com recursos de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, somando R$ 9,8 milhões.
*Com informações da UFGD