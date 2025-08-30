Ministro da Educação cancela visita à UFGD e inauguração da Reitoria é adiada

A visita do Ministro da Educação, Camilo Santana, a Mato Grosso do Sul foi cancelada, o que resultou no adiamento da inauguração do novo prédio da Reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), marcada para o dia 2 de setembro.

A mudança de data ocorreu em razão de compromissos oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que convocou o ministro para participar de outras atividades na mesma data.

A universidade informou que a nova data da inauguração será divulgada assim que definida.

Outros compromissos do ministro no Estado

Além da UFGD, Camilo Santana tinha outros compromissos programados em Mato Grosso do Sul. Na terça-feira (2), ele visitaria as obras do Hospital da Mulher e da Criança e o Hospital Universitário da UFGD, além de participar da abertura da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), em Bonito.

Na quarta-feira (3), o ministro seguiria para Campo Grande, onde visitaria as obras do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) da UFMS e participaria da entrega de R$ 30 milhões em imóveis da União para a educação, no chamado “Pacotão da Educação”.