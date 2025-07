MIS oferece oficina e games nas férias escolares nesta sexta-feira

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) promove, nesta sexta-feira (25), uma programação especial de férias voltada ao público infantojuvenil, que inclui jogos de videogame, oficinas e exibição de filmes.

A entrada é gratuita, aberta a todas as crianças em idade escolar e não é necessário fazer inscrição prévia. A ação acontece no Museu de Imagem e Som (MIS), localizado no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho.

Durante o evento, as crianças poderão jogar no Xbox títulos populares como Naruto e Dragon Ball. Além disso, haverá uma oficina lúdica e educativa para construir um taumatrópio — brinquedo óptico criado em 1824 que mostra como funciona a ilusão de movimento, uma das bases da animação cinematográfica.

De acordo com o coordenador do MIS, Márcio Veiga, o museu também tem um papel educativo e busca oferecer experiências culturais durante o período de férias escolares. “É um momento de ociosidade em casa, e o museu está sempre de portas abertas para oferecer novas informações, novas experiências”, afirma.

Para ele, os games também estão inseridos na proposta do MIS, que é preservar e explorar a imagem e o som em diferentes formatos. “Os videogames sempre fizeram parte do universo do entretenimento e se conectam com o audiovisual. Além dos jogos, vamos exibir curtas-metragens e filmes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e internacionais, proporcionando um contato mais amplo com o cinema”, completa.

Serviço

Programação de férias no MIS-MS

Entrada Gratuita

Data: Sexta-feira (25)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS – 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

*Com informações da Fundação da Cultura