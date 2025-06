MIS realiza Mostra de Cinema Japonês de 16 a 18 de junho

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS) realiza, de 16 a 18 de junho, a Mostra de Cinema Japonês, em comemoração ao mês da imigração japonesa no Brasil.

As sessões serão sempre às 19h, com entrada gratuita e debates ao fim da exibição dos filmes.

A mostra mistura filmes clássicos e contemporâneos do cinema japonês, com curadoria de Celso Higa, do Instituto Histórico e Geográfico de MS (IHGMS), e Júlio Bezerra, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A Mostra de Cinema Japonês traz reflexões sobre temas variados, como envelhecimento, repressão, identidade e pertencimento, além de contemplar a cinematografia japonesa.

Confira a programação:

16 de junho (segunda-feira)

Filme: A Balada de Narayama (1983)

Uma tradição de um vilarejo japonês no século XIX determina que, ao completarem 70 anos, os idosos devem ser levados à montanha para morrer. Orin está prestes a atingir essa idade, mas está mais preocupada com o futuro do filho do que com seu destino. Filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

17 de junho (terça-feira)

Filme: Tabu (1999)

A chegada de um jovem andrógino em uma tropa de samurais, no Japão feudal, abala a hierarquia e o desejo reprimido entre os guerreiros.

18 de junho (quarta-feira)

Filme: Sob o Céu Aberto (2020)

Mikami, ex-integrante da Yakuza, tenta recomeçar após 13 anos na prisão.

Serviço

Quando: 16, 17 e 18 de junho de 2025

Horário: Sempre às 19h

Onde: Museu da Imagem e do Som – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar – Campo Grande (MS)

Entrada gratuita