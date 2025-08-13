Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CINEMA

MIS recebe Festival do Minuto com sessões acessíveis e entrada gratuita

Sessões acontecem nos dias 18 e 19 de agosto, com exibição de produções de até 60 segundos e programação acessível

Ana Lorena Franco

As sessões da segunda-feira serão voltadas para surdos e deficientes visuais - Reprodução/Fundação de Cultura
As sessões da segunda-feira serão voltadas para surdos e deficientes visuais - Reprodução/Fundação de Cultura

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, recebe na próxima segunda-feira (18) e terça-feira (19) o Festival do Minuto, com exibições gratuitas de produções audiovisuais com até 60 segundos de duração.

Na segunda, as sessões serão voltadas para surdos e deficientes visuais: às 19h, com audiodescrição, e às 20h, com legendas. Já na terça-feira, a programação será aberta a todos os públicos, a partir das 19h. Para acessar os filmes que serão exibidos, clique aqui.

Criado em 1991, o Festival do Minuto foi pioneiro no formato e inspirou eventos semelhantes em mais de 50 países e, desde 2007, é totalmente online e hoje possui acervo de mais de 35 mil vídeos.

Além das mostras, o Festival promove oficinas audiovisuais para professores e alunos da rede pública, e divulga trabalhos de estudantes universitários. A programação anual inclui a Rede Melhores Minutos, que exibe os destaques do ano em mais de 250 pontos culturais no Brasil.

O MIS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro de Campo Grande.

Serviço

Festival do Minuto
Evento Gratuito
Quando: segunda-feira (18) e terça (19)
Local: MIS – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Condutores de veículos precisam buscar vias alternativas - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

TRÂNSITO

Capital terá interdições para eventos e obras neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou as interdições programadas a partir desta sexta-feira (15), abrangendo ações pontuais para eventos comunitários, religiosos e esportivos, além de obras viárias. A orientação é para que condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas, a fim de evitar congestionamentos. Entre os destaques, está a construção […]