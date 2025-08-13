MIS recebe Festival do Minuto com sessões acessíveis e entrada gratuita

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, recebe na próxima segunda-feira (18) e terça-feira (19) o Festival do Minuto, com exibições gratuitas de produções audiovisuais com até 60 segundos de duração.

Na segunda, as sessões serão voltadas para surdos e deficientes visuais: às 19h, com audiodescrição, e às 20h, com legendas. Já na terça-feira, a programação será aberta a todos os públicos, a partir das 19h. Para acessar os filmes que serão exibidos, clique aqui.

Criado em 1991, o Festival do Minuto foi pioneiro no formato e inspirou eventos semelhantes em mais de 50 países e, desde 2007, é totalmente online e hoje possui acervo de mais de 35 mil vídeos.

Além das mostras, o Festival promove oficinas audiovisuais para professores e alunos da rede pública, e divulga trabalhos de estudantes universitários. A programação anual inclui a Rede Melhores Minutos, que exibe os destaques do ano em mais de 250 pontos culturais no Brasil.

O MIS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro de Campo Grande.

Serviço

Festival do Minuto

Evento Gratuito

Quando: segunda-feira (18) e terça (19)

Local: MIS – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro de Campo Grande

