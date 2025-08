Missão Ásia vai apresentar potencial de Mato Grosso do Sul para investidores internacionais

O governador Eduardo Riedel (PSDB) apresentou nesta sexta-feira (31) o roteiro e os principais objetivos da missão internacional que Mato Grosso do Sul realizará na Ásia entre os dias 4 e 16 de agosto.

A comitiva terá compromissos na Índia, Japão e Singapura com o foco em atrair investimentos, fortalecer parcerias e apresentar o potencial econômico e industrial do Estado.

Segundo Riedel, a escolha dos países foi baseada na presença de grandes corporações alinhadas aos setores estratégicos do Estado, como agroindústria, transição energética e infraestrutura.

“Identificamos empresas que já têm afinidade de investimento com esses setores. Por isso, vamos até elas para fazer aproximação, contato e negociação. Hoje 47% das nossas exportações são para a China, mas não tenho dúvida de que amanhã serão para a Índia. O momento é agora para definir novos mercados e novas parcerias”, afirmou.

A agenda inclui reuniões com conglomerados empresariais indianos, como Mahindra, Aditya Birla e Tata Group, além de encontros com autoridades locais. No Japão, a comitiva participará da Expo 2025 Osaka e terá reuniões com empresas como Sumitomo Corporation e Mitsui, além da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).

Em Singapura, os compromissos serão com fundos de investimento e entidades ligadas ao comércio internacional de carnes e biocombustíveis.

A Rota Bioceânica será um dos temas centrais apresentados durante a missão, por encurtar a distância entre Mato Grosso do Sul e o mercado consumidor asiático. O governador destacou que a iniciativa está diretamente ligada à estratégia de ampliar oportunidades comerciais.

“A rota é amanhã. A obra está em pleno desenvolvimento, e a expectativa é de que esteja funcionando em 2027. Diversificar a matriz produtiva é totalmente possível e a missão também serve para isso”, disse.

A comitiva contará com representantes do governo estadual, Fiems, Sebrae e Assembleia Legislativa. A expectativa é que os encontros consolidem parcerias de médio e longo prazo e posicionem Mato Grosso do Sul como referência em segurança alimentar, produção sustentável e transição energética.