Modelo da Guará Energia promete até 30% de desconto sem instalar placas solares

Uma modalidade de geração solar remota vem ganhando espaço entre consumidores que buscam economia na conta de energia sem investir em placas solares. A proposta é oferecida pela Guará Energia, que conecta a conta do cliente à produção de suas usinas solares e compensa o consumo com créditos de energia.

Em entrevista ao Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, o gerente comercial Leandro Trindade resumiu o funcionamento: “A gente conecta a conta de energia dos nossos clientes à nossa usina solar. Ela gera energia, coloca na rede da distribuidora e essa compensação chega para o cliente economizar na fatura”.

Quem pode aderir ao serviço

O modelo atende residências, comércios de rua, condomínios e unidades de baixa tensão. Segundo Trindade, “praticamente todo mundo pode contratar, desde quem tem conta de casa até pequenos comércios”, incluindo consumidores que pagam contas de até cerca de R$ 10 mil mensais.

A solução alcança principalmente quem não quer — ou não pode — investir em equipamentos, instalações e manutenção.

Economia sem obra e sem instalação

Leonardo Trindade nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

A decisão de contratar o serviço não exige obra, placa solar ou mudança na estrutura do imóvel. O cliente passa a usar a energia normalmente, mas paga menos pela compensação gerada pela usina.

Esse é, segundo Trindade, o maior diferencial: “Você pode ter até 30% de desconto na conta todos os meses sem precisar instalar nada, investir nada ou se preocupar com manutenção. A gente faz tudo isso para você”.

Processo de adesão é digital e leva três minutos

A contratação ocorre de forma totalmente online. Basta enviar documentos pessoais, cópia da conta de luz e assinar o termo de adesão. Não há taxa de entrada, pagamento inicial nem fidelidade obrigatória.

Trindade reforça a simplicidade: “É muito simples. Você entra no site, clica em ‘quero economizar’ e faz tudo em até três minutinhos”.

Energia renovável com operação terceirizada

A Guará Energia administra todas as fases da geração solar, incluindo operação, manutenção e suporte. O cliente utiliza a rede elétrica da distribuidora e recebe a energia compensada na fatura, sem necessidade de intermediários ou equipamentos.

O gerente destaca que o objetivo também é ampliar o acesso à energia limpa: “Você tem acesso à energia renovável sem gastar nada com instalação. É um processo humanizado e tecnológico pensado para facilitar a vida do consumidor”.

Confira a entrevista na íntegra: