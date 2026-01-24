Veículos de Comunicação
SEGURANÇA

Após monitoramento, suspeito de estupro e furtos em série é capturado em operação conjunta

Ação mobilizou Polícia Civil e Força Tática, com drones e cerco em mata fechada para cumprimento de mandado.

Gabriela Porto

Equipes policiais utilizaram drones e cerco tático para localizar suspeito escondido em área de mata em Caarapó. - Foto: Divulgação.
Equipes policiais utilizaram drones e cerco tático para localizar suspeito escondido em área de mata em Caarapó. - Foto: Divulgação.

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem acusado de estupro e de uma série de furtos em Caarapó. O suspeito, de 44 anos, foi localizado após trabalho de monitoramento conduzido pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e capturado com apoio da Força Tática da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar.

A ação foi deflagrada após os policiais identificarem a presença do suspeito na região do Bairro Planalto. Com a confirmação do paradeiro, foi montada uma operação integrada para cumprimento do mandado de prisão existente contra ele.

Operação exigiu planejamento e coordenação

Assim que percebeu a movimentação policial, o acusado tentou se evadir, buscando abrigo em uma área de mata fechada próxima a residências. Diante da situação, as forças de segurança optaram pelo fechamento de perímetros e pela utilização de recursos tecnológicos para ampliar o alcance das buscas.

Drones foram empregados para realizar varredura aérea e identificar possíveis rotas de fuga, enquanto equipes táticas avançavam em solo, realizando buscas coordenadas em terreno de difícil acesso. A estratégia permitiu reduzir riscos e aumentar a eficiência da operação.

Tecnologia foi aliada na localização

O uso de drones foi fundamental para a identificação do local onde o suspeito se escondia. As imagens aéreas possibilitaram ajustes rápidos no posicionamento das equipes e evitaram que o acusado conseguisse escapar do cerco policial.

Após cerca de cinco horas de buscas contínuas, os policiais localizaram o homem escondido em meio à vegetação e efetuaram a prisão. Ele foi detido sem resistência e encaminhado para a delegacia.

Histórico Criminal e Prisão em Caarapó

Histórico criminal e investigação

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é apontado como autor de ao menos seis furtos praticados em sequência no município, além da acusação de estupro. O conjunto de crimes vinha sendo investigado há algum tempo, com coleta de informações, análise de padrões e acompanhamento de movimentações.

O trabalho de inteligência permitiu identificar o momento oportuno para a deflagração da operação, garantindo o cumprimento do mandado judicial e a retirada do suspeito de circulação.

Atuação Integrada e Cumprimento da Pena

Autoridades destacam atuação integrada

O delegado Ciro Jales, titular da Delegacia de Caarapó, ressaltou que a integração entre as forças foi decisiva para o desfecho da ocorrência.

“A união entre investigação, inteligência policial e ação tática foi essencial para localizar o foragido em curto espaço de tempo e interromper uma sequência de crimes que vinha afetando a tranquilidade da comunidade”, afirmou.

Cumprimento de pena em regime fechado

Contra o homem havia mandado de prisão que prevê o cumprimento de mais de 14 anos de reclusão em regime fechado. Com a prisão, ele permanece à disposição do Poder Judiciário para os encaminhamentos legais.

