Após monitoramento, suspeito de estupro e furtos em série é capturado em operação conjunta

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem acusado de estupro e de uma série de furtos em Caarapó. O suspeito, de 44 anos, foi localizado após trabalho de monitoramento conduzido pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e capturado com apoio da Força Tática da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar.

A ação foi deflagrada após os policiais identificarem a presença do suspeito na região do Bairro Planalto. Com a confirmação do paradeiro, foi montada uma operação integrada para cumprimento do mandado de prisão existente contra ele.

Operação exigiu planejamento e coordenação

Assim que percebeu a movimentação policial, o acusado tentou se evadir, buscando abrigo em uma área de mata fechada próxima a residências. Diante da situação, as forças de segurança optaram pelo fechamento de perímetros e pela utilização de recursos tecnológicos para ampliar o alcance das buscas.

Drones foram empregados para realizar varredura aérea e identificar possíveis rotas de fuga, enquanto equipes táticas avançavam em solo, realizando buscas coordenadas em terreno de difícil acesso. A estratégia permitiu reduzir riscos e aumentar a eficiência da operação.

Tecnologia foi aliada na localização

O uso de drones foi fundamental para a identificação do local onde o suspeito se escondia. As imagens aéreas possibilitaram ajustes rápidos no posicionamento das equipes e evitaram que o acusado conseguisse escapar do cerco policial.

Após cerca de cinco horas de buscas contínuas, os policiais localizaram o homem escondido em meio à vegetação e efetuaram a prisão. Ele foi detido sem resistência e encaminhado para a delegacia.