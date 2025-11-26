Veículos de Comunicação
Morador é ferido com faca durante roubo em residência na Capital

Ataque deixou cortes e ferimentos no rosto da vítima

Ana Lorena Franco

Autor foi identificado horas após a denúncia - Reprodução/PCMS
Autor foi identificado horas após a denúncia - Reprodução/PCMS

Um artista plástico foi atacado dentro de casa em Campo Grande, após um homem invadir o imóvel à noite e tentar fugir com objetos que já havia separado em uma mochila. Armado com uma faca de cozinha, o agressor golpeou o morador, que sofreu cortes na mão e ferimentos no rosto e continua internado.

O crime, que aconteceu em 20 de novembro, só foi comunicado formalmente à Polícia Civil quatro dias depois, o que impediu o flagrante. A partir da notificação, policiais da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos passaram a reunir informações, ouvir testemunhas e mapear o percurso do suspeito. Menos de 20 horas após tomar do roubo, a Polícia Civil identificou, interrogou e indiciou, nesta terça-feira (25).

Mesmo hospitalizada, a vítima apontou o autor. Localizado em seguida, o homem confessou toda a ação, inclusive o uso da faca, compatível com as lesões. O celular roubado foi recuperado após ser abandonado junto com a mochila e a arma usada no crime, achadas por um adolescente no dia seguinte.

O suspeito foi indiciado por roubo majorado e teve pedido de prisão preventiva encaminhado ao Judiciário. A polícia ainda apura se há outros objetos roubados e possível ligação do investigado com delitos semelhantes na região.

