Início Campo Grande

JUSTIÇA

Morador será indenizado após empresa deixar obra de piscina parada por sete meses

Empresa recebeu pagamento integral, mas deixou buraco no quintal por sete meses

Fernando de Carvalho

Decisão é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado e foi tomada por unanimidade - Foto: Divulgação/TJMS
Decisão é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado e foi tomada por unanimidade - Foto: Divulgação/TJMS

Um morador de Mato Grosso do Sul vai receber R$ 7 mil de indenização por danos morais depois de ficar sete meses com a obra da piscina parada no quintal de casa. A empresa contratada para fazer o serviço recebeu o pagamento, mas abandonou o trabalho sem explicação.

A decisão é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado e foi tomada por unanimidade.

A instalação da piscina de vinil foi contratada diretamente com a empresa. Segundo o processo, mesmo com tudo pago, os responsáveis deixaram apenas um buraco no terreno e não voltaram mais.

Para resolver o problema, o morador precisou contratar outra empresa e pagar novamente para concluir o serviço.

Durante o julgamento, os desembargadores consideraram que a situação passou do limite de um simples atraso ou aborrecimento. A Justiça também levou em conta que, na época, a esposa do morador estava grávida, o que agravou os transtornos.

“Toda a situação transbordou os limites do mero aborrecimento ou desagrado e, também, do mero inadimplemento contratual, sendo passível de causar dano de ordem moral, que deve ser indenizado”, afirmou o relator do caso, desembargador Nélio Stábile.

Além da indenização por danos morais, o consumidor também será ressarcido em R$ 10.200 — valor que gastou para contratar a segunda empresa. O dinheiro será corrigido com base na inflação.

A Justiça ainda determinou que os juros sobre essa parte da indenização só comecem a contar a partir da citação oficial dos réus no processo.

*Com informações do TJMS

