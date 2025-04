Moradores de Campo Grande já podem solicitar poda e remoção de árvores pela internet

Moradores de Campo Grande passaram a contar com uma nova alternativa para solicitar a poda ou remoção de árvores em vias públicas e imóveis particulares: o serviço agora também pode ser feito de forma online.

A mudança vale para solicitações relacionadas tanto a calçadas quanto a áreas internas dos imóveis e busca simplificar o processo de atendimento ao cidadão.

Antes restritos ao atendimento presencial, os pedidos agora podem ser encaminhados por e-mail, com envio de documentos e fotos da árvore. A alternativa digital não substitui o atendimento tradicional, mas oferece uma opção mais prática, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento ou precisa resolver a demanda com mais agilidade.

Como fazer o pedido online

Para árvores localizadas na calçada, o cidadão deve enviar os documentos para o e-mail [email protected]. É necessário anexar:

Requerimento preenchido e assinado pelo proprietário (disponível no site da Prefeitura);

Cópia do CPF;

Cópia do IPTU ou ficha imobiliária;

Foto da árvore que permita sua identificação.

Já para árvores dentro do imóvel, o procedimento é diferente. O morador deve acessar a página www.campogrande.ms.gov.br/semadur/dentro-do-imovel para conferir os documentos exigidos e as orientações sobre o processo.

Se a árvore precisar ser removida para a realização de obras, há um link específico com as diretrizes:

www.campogrande.ms.gov.br/semadur/arborizacao-urbana/podas-e-remocoes

Atendimento presencial continua

Quem preferir pode seguir com o atendimento presencial, que segue sendo feito no setor de arborização, localizado no 2º andar do prédio anexo da Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Marechal Rondon, 2655 (em frente à Maternidade Cândido Mariano).

Para o atendimento presencial, também é necessário apresentar:

Requerimento preenchido e assinado;

Cópia do CPF do proprietário ou representante legal;

Cópia do IPTU ou ficha imobiliária.

A avaliação das solicitações é gratuita. No entanto, quando a árvore estiver dentro do imóvel, a execução da poda ou remoção será de responsabilidade do próprio morador. Em alguns casos, pode ser exigida uma medida compensatória antes da liberação da supressão da árvore.

Árvores em áreas públicas

Nos casos de árvores em praças, canteiros centrais ou outras áreas públicas que apresentem risco à população, o pedido também pode ser feito por e-mail. Basta preencher o requerimento, anexar cópia do CPF e enviar uma foto da árvore para o mesmo endereço eletrônico: [email protected].

O formulário e todas as orientações estão disponíveis no site da Prefeitura, na seção de downloads da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semades).

*Com informações da Prefeitura de CG