Moradores do Jardim Mansur reclamam de atraso e problemas em obras de pavimentação

As obras de pavimentação no Jardim Mansur, iniciadas em julho do ano passado com um contrato de R$ 11 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ainda geram insatisfação entre os moradores. Apesar do asfalto ter chegado a algumas ruas, a demora na conclusão dos trabalhos e a falta de infraestrutura adequada continuam sendo motivo de reclamação.

Residente no bairro há mais de 15 anos, Mário Júnior relata que, mesmo após a chegada do asfalto em algumas regiões, as condições das ruas continuam precárias.

“No início dos trabalhos, passamos por três semanas com as máquinas quebradas. Fiquei quase um mês sem poder sair com o carro da garagem porque a rua estava intransitável. Depois que asfaltaram, consigo trafegar, mas quando chove, a rua vira um rio. Onde instalaram manilhas, houve desmoronamento e rompimento de canos de água”, lamenta o morador.

Outro problema enfrentado pela comunidade é a interrupção frequente no abastecimento de água devido às obras. “As máquinas cavaram e, eventualmente, cortam o fornecimento para manutenção. Aqui em casa, pelo menos uma vez por semana ficamos sem água”, conta Antônio Darilo, que também mora no bairro.