Moradores poderão opinar sobre construção de condomínio no bairro Chácara Cachoeira

Um novo condomínio residencial com 160 apartamentos, projetado para ser construído no bairro Chácara Cachoeira, será tema de uma audiência pública marcada para o dia 20 de maio, às 18h, na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), localizada no Jardim Paulista.

A audiência tem como objetivo apresentar à população o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento, que será construído nos lotes 11, 12 e 13 da Quadra 20, com frente para a Rua Dr. Zerbini, entre as ruas Serenta e Coronel Cacildo Arantes.

A audiência será realizada de forma presencial, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, mas também terá transmissão ao vivo no canal da Planurb no YouTube. Já os documentos técnicos do projeto estão disponíveis para consulta pública tanto online quanto presencialmente na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira, no mesmo endereço da audiência.

Além da reunião marcada para maio, a população pode enviar contribuições e sugestões por escrito até o dia 24 de abril. As manifestações podem ser feitas pessoalmente, na sede da Planurb, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, ou encaminhadas por e-mail para: [email protected].