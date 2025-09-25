Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENTREVISTA

Morena Atacadista completa três anos nas Moreninhas com programação especial para a comunidade

Aniversário terá ações voltadas a adultos e crianças, sorteios, ofertas e lançamento de avatar infantil durante o Outubro Rosa

Fernando de Carvalho

Aniversário terá ações voltadas a adultos e crianças - Foto: Reprodução/Amas

O Morena Atacadista, rede com cinco anos de atuação em Mato Grosso do Sul, completa em outubro três anos de funcionamento da unidade localizada nas Moreninhas, em Campo Grande.

Segundo a gerente de marketing Ana Renata, a loja busca fortalecer o vínculo com a comunidade local e comemorar o aniversário com uma programação voltada a diferentes públicos.

“Apesar de ser uma loja grande e já consolidada, ainda há moradores que não conhecem o espaço. Queremos que mais pessoas descubram o que oferecemos e se sintam acolhidas”, afirmou Ana Renata durante entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Ações comemorativas e Outubro Rosa

A comemoração começa no dia 1º de outubro, com sorteios, ofertas exclusivas e música ao vivo, seguindo até o dia 4. O calendário integra também ações do Outubro Rosa. No dia 11, as atividades serão voltadas às crianças, com pintura facial, pula-pula e distribuição de livrinhos.

Um dos destaques será o lançamento oficial da “Teca”, avatar infantil criada pelo Morena Atacadista para interagir com o público e distribuir materiais educativos. “Queremos oferecer momentos lúdicos e aproximar ainda mais as famílias do bairro”, explicou a gerente.

Produtos e ambiente

Além da programação festiva, Ana Renata ressaltou o portfólio da loja, que inclui açougue, hortifrúti selecionado (FLV) e um novo empório com produtos naturais, como castanhas e uvas-passas.

Segundo ela, a proposta é manter preços competitivos sem abrir mão do conforto. “As pessoas procuram opções acessíveis e um ambiente agradável. A loja foi pensada para ser confortável para quem faz compras no dia a dia”, disse.

A rede também prioriza a contratação de funcionários da própria região. “Gostamos de ser o atacado do seu bairro. Temos vagas abertas para quem quiser trabalhar conosco, tanto nas Moreninhas quanto em outras unidades do Morena Atacadista”, completou.

Serviços para a região

A unidade das Moreninhas está localizada na Rua Fraiburgo, 1269, e oferece promoções semanais, como “Quarta e Quinta Verde” e “Sexta da Carne” às sextas-feiras. Segundo a gerente, essas ações são pensadas para atender às demandas do bairro e aproximar ainda mais os clientes.

“Queremos que as pessoas vejam o Morena Atacadista como um espaço delas, seja para fazer compras, trabalhar ou participar dos eventos. É um momento importante para reforçar nosso compromisso com a comunidade”, finalizou Ana Renata.

Confira a entrevista na íntegra:

