Moreninha e Universitário recebem o fumacê nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (30).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Moreninha e Universitário.
Confira o itinerário completo
- Moreninha – R. Equipe Barrichelo, com R. Elias Miguel Basmage
- Universitário – R. Carlos Gardel, com R. Alcachofra
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.