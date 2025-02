Morre empresário e jornalista Danilo Costa, de 61 anos

Morreu em Campo Grande, nesta madrugada (25), o jornalista e empresário Danilo Costa, de 61 anos, vítima de um infarto fulminante.

Danilo era proprietário do Jornal de Domingo e do site de notícias JD1, com forte influência no setor político em Mato Grosso do Sul. Ele deixa mulher e dois filhos.

“Um marido, pai presente e acima de tudo, avô. Mas ele também era um chefe que prezava pelo sucesso dos funcionários que o acompanhavam nessa caminhada de sucesso“. Nota JD1

O velório será a partir das 16 horas da tarde desta terça-feira, na capela Parque das Primaveras, na Avenida Senador Filinto Muller, no Jardim Parati, na Capital.

O sepultamento está previsto para esta quarta-feira (26), mas ainda sem horário definido.