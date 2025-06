Morre Francisco Cuoco, referência entre galãs da teledramaturgia

O ator Francisco Cuoco, um dos principais rostos da teledramaturgia brasileira, morreu nesta quinta-feira (19) aos 91 anos, em São Paulo. A família confirmou o falecimento após 20 dias de internação no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul. Ele estava sedado e apresentou falência múltipla dos órgãos, consequência de complicações associadas à idade e à uma infecção em um ferimento, segundo familiares.

Natural do Brás, bairro paulistano, Cuoco nasceu em novembro de 1933 em uma família de baixa renda. Ainda adolescente, trabalhou como feirante ajudando o pai e, ao mesmo tempo, matriculou-se na Escola de Arte Dramática da USP. Assim, iniciou a carreira que o consagraria.



Cuoco deixa três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana.

Trajetória

Em 1958, estreou nos palcos ao lado de Fernanda Montenegro e Sérgio Britto em A Muito Curiosa História da Virtuosa Matrona de Éfeso, dirigido por Alberto D’Aversa. No ano seguinte, integrou o elenco fundador do Teatro dos Sete, liderado por Montenegro e Britto. Logo depois, embarcou no teleteatro da TV Tupi e, em 1964, conquistou o primeiro papel de destaque em novela: Marcados Pelo Amor, na TV Record.

Ao longo de mais de seis décadas, interpretou personagens icônicos. Em 1966, foi protagonista de Redenção; em 1968, formou par romântico com Regina Duarte em Legião dos Esquecidos. Entretanto, foi em Selva de Pedra (1972) e O Astro (1977) que alcançou o ápice da popularidade.

Em entrevista recente, o próprio ator avaliou: “Eu era especial. Tenho fotografia da época e vejo que era um ‘galãzura’ mesmo”. Além disso, destacou a parceria com a novelista Janete Clair, que lhe conferiu papéis memoráveis como o taxista Carlão em Pecado Capital (1975) e o charlatão Herculano em O Astro.

Despedida

O velório está marcado para esta sexta-feira (20), das 7h às 15h, na Funeral Home, no bairro da Bela Vista, na capital paulista. Já o enterro, reservado a familiares e amigos, está marcado para às 16h.