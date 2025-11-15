Morto por Choque tinha mais de 40 passagens no estado de São Paulo

Dois homens, de 46 anos e 48 anos, morreram e outro terceiro foi preso em confronto com as equipes do Batalhão de Choque e da Polícia Militar, na noite de sexta-feira (14), em Ponta Porã. As equipes foram cumprir mandado de prisão contra um homem de 46 anos, conhecido como “Branca de Neve”, foragido da Justiça de São Paulo.

De acordo com o Batalhão de Choque, por volta das 23h, foi confirmada a presença do foragido, em uma área de mata na fronteira, pronto para deixar o país. As equipes se aproximaram do imóvel, quando o foragido passou a efetuar disparos contra os policiais, que reagiram e balearam o homem, que foi socorrido no Hospital Regional de Ponta Porã, porém não resistiu aos ferimentos e veioa óbito.

Enquanto outra equipe do Batalhão, fazia varredura no restante do imóvel, o homem de 48 anos, efetuou disparos contra os policiais. A equipe reagiu e baleou o segundo agressor, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde veio a óbito.