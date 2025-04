Mostra de Arte é atração no último dia de Expogrande

Artesãos da Capital participam neste domingo (13) da Mostra de Arte, durante a Expogrande 2025, que ocorre no estande da Prefeitura de Campo Grande a partir das 15h.

O evento contará com uma rica exposição de artesanato local, reunindo peças produzidas por talentosos artistas, com destaque para a produção de comunidades indígenas, valorizando a diversidade cultural e a tradição manual de Mato Grosso do Sul.

A programação inclui ainda a exposição do artista plástico Ghva Mauricio, com a impactante série “Povos da Terra”, que retrata com sensibilidade a identidade, a ancestralidade e a força dos povos indígenas e tradicionais do Brasil.

Encerrando a tarde cultural, o público poderá prestigiar a apresentação musical da banda Trio MPB, que trará um repertório repleto de clássicos da música popular brasileira, em uma celebração à arte e à cultura regional. A 85º Expogrande encerra as festividades neste domingo.