Mostra itinerante leva cinema gratuito a praças do Pantanal e da fronteira

Praças e espaços públicos do Pantanal sul-mato-grossense e da região de fronteira com a Bolívia vão se transformar em salas de cinema a céu aberto a partir da próxima quinta-feira (15).

A Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026 segue até o dia 24, com sessões gratuitas e abertas ao público, sempre às 19h, em Corumbá, Ladário e em Puerto Quijarro.

Inspirada na trajetória do Cineclube Cinema de Sala, ativo desde o fim da década de 1990, a proposta aposta na ocupação do espaço público como forma de ampliar o acesso ao audiovisual produzido em Mato Grosso do Sul.

Com tela inflável, sistema de som e estrutura para receber o público, a mostra busca aproximar os filmes das comunidades pantaneiras e fronteiriças.

Idealizador do projeto, Salim Hassan afirma que a iniciativa mantém viva a dimensão coletiva do cinema. “Levar o cinema para a rua é devolver às pessoas o direito de assistir, se reconhecer nas histórias e conversar sobre elas”, afirma.

A programação reúne dez produções entre ficções, documentários e obras experimentais, todas realizadas por cineastas ligados ao audiovisual sul-mato-grossense.

As sessões serão conduzidas pelo ator e cineasta Breno Moroni, que também media conversas com o público após as exibições, mantendo a tradição cineclubista do debate direto entre realizadores e espectadores.

Para o produtor executivo Diego Cafola, a circulação dos filmes é parte essencial do processo cultural. “Essas obras precisam ser vistas e debatidas. Levar a mostra para bairros e para a fronteira amplia o acesso e fortalece a identidade audiovisual do Estado”, destaca.

Além das exibições, a mostra propõe um intercâmbio cultural entre territórios, ao integrar cidades brasileiras e bolivianas em uma mesma programação. A iniciativa reforça o cinema como ferramenta de diálogo, formação de público e valorização das produções regionais.

A Mostra Itinerante Cinema de Sala é viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, com execução do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Informações adicionais estão disponíveis no Instagram.

Filmes selecionados

Olhos Fechados (2025), de Roberto Leite

Sebastian (2025), de Cainã Siqueira

Pós-Alinhamento (2025), de Q34Q e João Deboni

+ Forte (2025), de Ara Martins

Trechos e Textos – Vídeo-crônicas (2025), de Bruno Nishino e Marco Calábria

A Última Porteira, de Rodrigo da Silva Rezende

Arteiro (2024), de Duka Martins

Monges e Vândalos (2022), de Fabrício Borges

Les Garçons, de Bruno Nishino e Marco Calábria

Gastronomia Fronteiriça – Influência Boliviana, de Wanessa Pereira

Programação (sempre às 19h)

15/1 – Praça CEU

– Praça CEU 16/1 – Largo Padre Ernesto Sassida

– Largo Padre Ernesto Sassida 17/1 – Praça do Cravo Vermelho

– Praça do Cravo Vermelho 18/1 – Praça Principal de Puerto Quijarro (Bolívia)

– Praça Principal de Puerto Quijarro (Bolívia) 19/1 – Largo da Fortaleza

– Largo da Fortaleza 20/1 – Quadra do Generoso

– Quadra do Generoso 21/1 – Praça da Nova Corumbá

– Praça da Nova Corumbá 22/1 – Esplanada da NOB

– Esplanada da NOB 23/1 – Praça Nossa Senhora de Fátima

– Praça Nossa Senhora de Fátima 24/1 – Praça da Cohab

*Com informações da FCMS