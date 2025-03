Motim de presos na Máxima deixa policial penal ferido em Campo Grande

Um motim foi registrado no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande no dia 7 de março , na ala psiquiátrica da unidade. O caso, no entanto, só foi oficializado nesta quinta-feira (13). Durante a confusão, um policial penal de 39 anos ficou ferido após ser atacado por internos armados com paus e pedras.

Na tentativa de conter o motim, os internos foram forçados a retornar para as celas. Durante a ação, um dos presos, armado com um pedaço de pau, atacou um policial penal, atingindo sua perna e antebraço. Para se defender, o agente utilizou força moderada e conseguiu imobilizar o agressor com um mata-leão. No entanto, ambos caíram durante a contenção, resultando em lesões nos punhos do policial penal e ferimentos na coxa direita e ombro esquerdo do interno, que posteriormente passou por exame de corpo de delito.