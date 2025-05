Motociclista colide com carro na Tamandaré e fica em estado grave

Acidente envolveu jovem de 18 anos e motorista de 65, ambos sem habilitação. Caso foi registrado pela Polícia Civil. Motociclista colide com carro.

Um motociclista de 18 anos foi socorrido em estado grave após um acidente registrado na tarde deste sábado (17), na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem tentou realizar uma ultrapassagem pela contramão. No momento, um veículo Volkswagen Brasília, conduzido por um idoso de 65 anos, executava uma conversão proibida. Neste acidente, o motociclista colide com carro, agravando a situação de ambos.

A Polícia Civil constatou que a manobra realizada pelo motorista do carro foi irregular. O trecho da via é sinalizado com faixa dupla contínua, o que proíbe conversões. Ao tentar ultrapassar pela esquerda, o motociclista acabou colidindo com a lateral do veículo e foi lançado ao solo. Assim, a dinâmica do acidente se enquadra na situação em que motociclista colide com carro.

Com o impacto, o jovem sofreu traumatismo cranioencefálico grave. Ele foi socorrido por equipes de emergência e levado à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece entubado e internado na ala vermelha, área destinada a pacientes em estado crítico após motociclista colidir com carro.

⚖️ Envolvidos não tinham CNH

De acordo com a polícia, nenhum dos dois envolvidos possuía carteira de habilitação. O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,09 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O resultado está abaixo do limite legal para caracterizar crime, embora represente infração administrativa. Este acidente, onde motociclista colide com carro, ressalta a importância de dirigir com segurança.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Também, como direção sem permissão ou habilitação legal. A investigação segue para apurar responsabilidades, destacando mais uma vez como um motociclista colide com carro em situações imprudentes.