Motociclista é baleado por policial civil após briga de trânsito em Campo Grande

Confusão no Aero Rancho começou com acidente e terminou em tiro no joelho

Um motociclista ainda não identificado foi baleado no joelho por um policial civil, também não identificado, durante uma briga de trânsito na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O incidente, registrado na Travessa Ricky Nelson com a Rua Maria Soares das Dores, teve início com um acidente entre os dois e evoluiu para uma confusão marcada por empurrões, gritos e um disparo.

Segundo informações preliminares, o desentendimento começou após a colisão. No vídeo, o motociclista tenta por várias vezes levantar sua moto, mas é contido pelo policial, que mantém as mãos na cintura e, em certo momento, saca a arma. A tensão sobe com trocas de empurrões e uma ordem do policial para que o homem encoste na parede, possivelmente para uma revista – ordem que não foi obedecida.

A briga ganha intensidade quando o motociclista usa o capacete para golpear o policial, que revida com um empurrão. Após mais de dois minutos de discussão, o homem tenta erguer a moto novamente, mas é impedido. Irritado, ele pega o capacete e acerta o vidro traseiro do veículo do policial, que reage atirando contra o joelho da vítima.

O motociclista cai no chão, gritando de dor, enquanto o policial aciona as autoridades e pede resgate. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas seu estado não foi divulgado até o momento.



A Polícia Civil ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, que deve ser investigado para esclarecer as circunstâncias do disparo e a conduta dos envolvidos.