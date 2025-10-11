Motorista é vítima de assalto violento e tem carro roubado no Tiradentes

Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto violento na madrugada deste sábado (11), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele teve o veículo roubado por quatro homens.

O caso ocorreu quando os suspeitos embarcaram no carro, no bairro Caiobá com destino ao bairro Tiradentes. Antes do fim da corrida, eles pediram para desembarcar desviando o trajeto para uma viela próxima à Rua Atlântida.

Segundo a vítima, um dos assaltantes aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e anunciou o roubo, enquanto desferia diversos socos simultaneamente. Em ato de defesa, o motorista conseguiu escapar correndo, mas os criminosos fugiram levando o carro em direção à região da Lagoa Itatiaia.

Detalhes do Assalto e Consequências

Além do veículo, foram roubados um celular, documentos pessoais, cartões variados e a CNH da vítima. Até o momento, o carro ainda não foi recuperado.

A vítima relatou que os homens eram morenos, possuíam tatuagens, mas não conseguiu fornecer mais detalhes. A polícia foi acionada imediatamente pelo número 190. O caso foi registrado na Delegacia e Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol) como roubo majorado pelo concurso de pessoas.