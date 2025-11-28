Motorista foge de abordagem, bate em veículos e é baleado no pé antes de ser preso em Campo Grande

Um homem foi baleado no pé e preso após uma perseguição que mobilizou equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Civil no fim da tarde desta quinta-feira (27) em Campo Grande.

Segundo a ocorrência registrada na Depac Cepol, o motorista de um Jeep Compass tentou atropelar agentes durante uma abordagem, fugiu em alta velocidade e colidiu com outros veículos antes de ser alcançado.

A fuga começou por volta das 17h22, quando a GCM atendia um acidente na Rua da Divisão. Ao estacionar a viatura para verificar a situação, a equipe foi surpreendida pelo condutor, que acelerou o Jeep contra os agentes e iniciou a fuga por bairros como Parati e Piratininga.

Durante o trajeto, ele furou preferenciais, ignorou sinais vermelhos e dirigiu de forma considerada perigosa.

Condutor quase atropela pedestres e provoca acidentes

Já na Avenida Manoel da Costa Lima, o motorista quase atingiu crianças e pedestres próximos à Escola Estadual Amando de Oliveira. Em seguida, bateu em um Chevrolet Celta e também atingiu uma motocicleta, cujo condutor deixou o local antes da chegada das equipes.

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), passou a acompanhar a ação. Mesmo cercado, o motorista voltou a jogar o veículo contra os policiais.

Para impedir nova tentativa de atropelamento, agentes efetuaram disparos nos pneus do Jeep, mas o suspeito continuou em fuga até perder velocidade mais adiante.

Fuga a pé e disparo no pé

Após abandonar o veículo, o homem correu por cerca de duas quadras e foi alcançado na Rua Nove de Julho. Durante a abordagem, ele tentou tomar a arma de um dos policiais.

O agente reagiu e atirou no pé esquerdo do suspeito, encerrando a resistência. O homem foi contido e algemado.

A ocorrência aponta forte odor etílico e confissão de ingestão de álcool. O suspeito recusou o teste do bafômetro, os agentes registraram que ele estava com a capacidade psicomotora alterada, o que gerou autuação por embriaguez ao volante.

Atendimento médico e ameaças

O motorista foi levado à UPA Universitário, onde passou por avaliação médica e realizou exames. Conforme o boletim, ele ameaçou os policiais afirmando “que iriam pagar caro” e que denunciaria os agentes às corregedorias.

Depois do atendimento inicial, foi encaminhado à Santa Casa e permaneceu sob escolta.

Veículo apreendido e investigação

O Jeep Compass, bastante danificado, foi levado ao pátio da Depac Cepol. No interior do carro, policiais encontraram dois celulares e uma carteira vazia, itens posteriormente entregues ao advogado do suspeito.