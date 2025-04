Motorista morre após colisão frontal com carreta na BR-163, em Caarapó

Alcides Alves dos Santos, de 43 anos, morreu após uma colisão frontal com uma carreta na BR-163, no trecho entre os municípios de Caarapó e Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul.

O acidente aconteceu na tarde do último sábado (12), por volta do quilômetro 211 da rodovia, nas proximidades da Cooperativa Lar.

A vítima conduzia um Volkswagen Gol branco quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo violentamente com a carreta. O condutor do carro morreu no local, antes da chegada do socorro.

O motorista da carreta saiu ileso. Mesmo assim, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de perícia.

A via chegou a ser parcialmente interditada, sendo liberada após algumas horas.

Detalhes do Acidente

As condições da pista estavam escorregadias, o que aumenta os riscos de acidente graves, principalmente em trechos com alto fluxo de veículos pesados.

A atenção redobrada dos motoristas, especialmente em dias de chuva, é fundamental para evitar tragédias como essa.

Esse fator pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle do veículo. A hipótese, no entanto, ainda será investigada pelas autoridades.