Motorista multado mesmo após pagar pedágio será indenizado em R$ 5 mil

Ele seguiu a orientação e quitou o valor, com comprovante em mãos. Ainda assim, acabou sendo multado por não ter pago o pedágio no local.

Nova legislação pretende reduzir punições administrativas e focar na orientação do condutor Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei que prevê a conversão automática de multas leves e médias em advertência por escrito. Este é um projeto que converte multas desde que o condutor não seja reincidente na […]

O relator do processo, juiz convocado Vitor Luis de Oliveira Guibo, entendeu que houve falha evidente na prestação do serviço por parte da concessionária. Segundo ele, mesmo com o pagamento realizado, a empresa não tomou qualquer providência para evitar ou corrigir a multa.

“Configurada a falha na prestação do serviço, o dano moral é evidente”, afirmou Guibo, que também destacou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso, por se tratar de uma relação entre usuário e prestadora de serviço público.

Inicialmente, a indenização foi fixada em R$ 10 mil, mas acabou reduzida para R$ 5 mil por critérios de proporcionalidade. A decisão foi unânime, com votos favoráveis dos desembargadores Eduardo Machado Rocha e Ary Raghiant Neto, integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

*Com informações do TJMS