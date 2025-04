Motoristas dizem que anúncio sobre redução do preço do diesel anima, mas está longe do ideal

A Petrobrás anunciou redução de R$ 0,17, ou 4,6%, no preço do litro do óleo diesel às refinarias a partir desta terça-feira (1º). Boa notícia por se tratar de redução, mas o preço ainda segue longe do ideal.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindicargas), Gilmar Ribeiro, a notícia da redução é bem recebia, mas ainda assim o valor segue alto.

“A redução traz benefício porque com as constantes altas, o transportador não consegue colocar a margem em cima do frete e isso impacta no custo da empresa e no rendimento do motorista […] essa notícia traz uma certa tranquilidade para o transportador, mas lembrando que não é o preço ideal e que o custo impacta grandemente na folha e no custo operacional da empresa”, disse.

Nos postos de Campo Grande, visitados pela reportagem, o preço do combustível ainda não foi ajustado na bomba a informação dos gerentes é de que isso leva de três a quatro dias.

Mas quem abastecia na manhã desta terça-feira (1º) apontou o impacto do preço do diesel na economia. “Infelizmente quem paga a conta é consumidor geral. Nos últimos anos o valor do diesel até que estabilizou, mas em um patamar muito alto. O anúncio da Petrobrás é algo bom, mas a redução é muito pouca por litro“, disse o representante comercial, João de Almeida.

Para o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), Edson Lazaroto, a redução reflete o mercado. “Reflete que o mercado externo estava com preços próximos ao mercado interno , o que fez a Petrobras reduzir o preço nas refinarias, além disso reflete um pouco na inflação , fretes e transportes de mercadorias, etc”.

Anúncio

A Petrobras anunciou na segunda-feira (31) a redução de R$ 0,17 por litro no preço do óleo diesel A (utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores). A diminuição de 4,6% passa a valer a partir de terça-feira (1º).

O novo valor do combustível vendido às refinarias será, em média, de R$ 3,55 por litro. De acordo com cálculos da empresa, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05/litro, uma redução de R$ 0,15 a cada litro de diesel B.

Segundo a estatal, com o novo preço de abril, o diesel barateou R$ 0,94 por litro, representando recuo de 20,9% desde dezembro de 2022. Considerando a inflação do período, a redução chega 29%, informou a estatal.

*Com informações Agência Brasil