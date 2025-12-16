Motoristas rejeitam decisão judicial e greve dos ônibus segue na capital

A greve dos motoristas de ônibus em Campo Grande segue nesta quarta-feira (17), após a categoria rejeitar a decisão da Justiça do Trabalho para retorno imediato às atividades.

Em audiência de conciliação realizada nesta terça-feira (16), entre a prefeitura, o Consórcio Guaicurus e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, a Justiça determinou que os ônibus circulassem com a frota parcialmente reduzida: 70% das 6h às 8h30, 50% das 8h30 às 17h, 70% das 17h às 20h e 50% após esse horário.

O descumprimento da decisão judicial implicaria multa diária de R$ 200 mil ao sindicato. No entanto, os motoristas, liderados pelo presidente do sindicato, Demétrius Ferreira, decidiram manter a paralisação até que o Consórcio Guaicurus efetue o pagamento de R$ 1,3 milhão devido à categoria.