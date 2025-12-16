Veículos de Comunicação
Campo Grande

Motoristas rejeitam decisão judicial e greve dos ônibus segue na capital

Gabriela Porto

Paralisação continua na Capital nesta quarta-feira, 17. (Foto: Divulgação)
Paralisação continua na Capital nesta quarta-feira, 17. (Foto: Divulgação)

A greve dos motoristas de ônibus em Campo Grande segue nesta quarta-feira (17), após a categoria rejeitar a decisão da Justiça do Trabalho para retorno imediato às atividades.

Em audiência de conciliação realizada nesta terça-feira (16), entre a prefeitura, o Consórcio Guaicurus e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, a Justiça determinou que os ônibus circulassem com a frota parcialmente reduzida: 70% das 6h às 8h30, 50% das 8h30 às 17h, 70% das 17h às 20h e 50% após esse horário.

O descumprimento da decisão judicial implicaria multa diária de R$ 200 mil ao sindicato. No entanto, os motoristas, liderados pelo presidente do sindicato, Demétrius Ferreira, decidiram manter a paralisação até que o Consórcio Guaicurus efetue o pagamento de R$ 1,3 milhão devido à categoria.

“Enquanto o pagamento não for efetuado, mesmo com toda a orientação da Justiça, os trabalhadores não vão voltar. A categoria está revoltada e seguirá com a greve”, afirmou Ferreira.

Durante a audiência, representantes do consórcio e da prefeitura informaram não possuir recursos para o pagamento, e não houve acordo sobre o valor devido aos motoristas. Ao anunciar a decisão, o desembargador observou a necessidade de retorno gradual da frota, mas os motoristas deixaram o plenário antes do encerramento.

A paralisação continua afetando o transporte público da capital, e a Justiça mantém a cobrança da multa diária, enquanto negociações seguem sem previsão de conclusão.

