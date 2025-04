Mounjaro chega ao Brasil em junho com preço menor do que esperado

Medicamento da Eli Lilly também atua no controle do apetite e perda de peso. Saiba mais sobre o preço do Mounjaro no Brasil.

O medicamento Mounjaro (tirzepatida), da farmacêutica Eli Lilly, já tem data para chegar às farmácias brasileiras: 7 de junho. Aprovada pela Anvisa em 2023, a caneta injetável será uma nova alternativa no tratamento do diabetes tipo 2. Ela concorrerá diretamente com o já conhecido Ozempic (semaglutida), sendo uma opção interessante considerando o preço do Mounjaro no Brasil.

Mounjaro mais barato que o esperado

Uma das principais dúvidas sobre o medicmento é o preço. Inicialmente, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) estipulou um teto próximo de R$ 3.700, considerando os tributos do estado de São Paulo.

No entanto, representantes do laboratório sinalizaram que o valor praticado deve ficar abaixo desse limite. Segundo fontes ligadas à farmacêutica, o preço estimado de comercialização nas farmácias será em torno de R$ 1.700 por mês de tratamento.

Como o Mounjaro age no organismo

A tirzepatida atua em dois receptores hormonais importantes: GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon). Ambos têm papel central no metabolismo da glicose e na regulação do apetite.

A ação combinada desses hormônios promove:

Estimulação da produção de insulina pelo pâncreas, ajudando a reduzir os níveis de glicose no sangue, especialmente após as refeições;

pelo pâncreas, ajudando a reduzir os níveis de glicose no sangue, especialmente após as refeições; Redução do apetite, ao influenciar receptores cerebrais ligados ao controle da fome, o que pode resultar em perda de peso significativa e justificar o custo associado ao preço do Mounjaro no Brasil.

Estudos clínicos demonstram que a tirzepatida tem desempenho superior ao da semaglutida no controle da glicemia. Além disso, assim como outros medicamentos da mesma classe, o Mounjaro também tem sido associado à perda de peso. Contudo, esse uso é considerado “off label” — ou seja, ainda não oficialmente aprovado para esse fim. No entanto, muitos querem saber o preço do Mounjaro no Brasil para decidir sua viabilidade.

Ao contrário do Ozempic, que atua apenas sobre o GLP-1, o Mounjaro estimula simultaneamente os dois sistemas hormonais. Isso explicaria sua eficácia superior tanto no controle do diabetes quanto na redução de peso, segundo os estudos disponíveis, tornando o preço do Mounjaro no Brasil um fator relevante na escolha do tratamento.

Assim como outros medicamentos dessa categoria, o Mounjaro será aplicado por meio de injeções semanais.

Com o lançamento do Mounjaro no mercado brasileiro, especialistas apontam para uma ampliação das opções terapêuticas. Isso é especialmente importante para o tratamento do diabetes tipo 2, sobretudo para pacientes que enfrentam dificuldade em controlar a glicemia com os medicamentos tradicionais. Diante dessa novidade, torna-se pertinente monitorar o preço do Mounjaro no Brasil.

A chegada da tirzepatida também intensifica o debate sobre o uso de fármacos originalmente indicados para diabetes no tratamento da obesidade e sobrepeso. Essa é uma tendência crescente em vários países, inclusive no Brasil, destacando ainda mais o preço do Mounjaro no Brasil.