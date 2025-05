Movimentos pela Reforma Agrária cessam em MS após promessa de reunião e acordo com MDA

Após quase uma semana de mobilizações, os movimentos sociais ligados à luta pela reforma agrária em Mato Grosso do Sul encerraram, nesta quinta-feira (1º), as ocupações realizadas em rodovias e nas sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em Campo Grande.

As ações integraram o Abril Vermelho, período de mobilização nacional pela reforma agrária, e tiveram início no sábado, 26 de abril. Além da ocupação dos prédios públicos, os manifestantes realizaram bloqueios em rodovias estratégicas do estado, como forma de pressionar o Governo Federal por avanços concretos na política de distribuição de terras.

Rodovias interditadas em diferentes regiões do estado

Na segunda-feira (28), a BR-060 foi totalmente interditada no km 414, próximo ao acesso ao Capão Seco, no caminho para Sidrolândia, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também houve bloqueio na MS-164, nas proximidades do assentamento Itamarati, em Ponta Porã, conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Já na quarta-feira (30), a BR-163 foi totalmente bloqueada na altura do km 466, em Campo Grande. Pneus foram queimados e o tráfego foi interrompido nos dois sentidos, provocando congestionamento por tempo indeterminado. O ato foi organizado por movimentos como o MST, o Movimento Camponês de Luta pela Reforma Agrária (MCLRA) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT), que integram o chamado Campo Unitário Agrário.

Ocupações foram encerradas após agendamento de reunião

A decisão de desocupar os prédios e liberar as vias foi tomada após um acordo firmado entre os movimentos e representantes do MDA e do INCRA. O compromisso contou com a mediação de parlamentares sul-mato-grossenses, entre eles Camila Jara, Vander Loubet, Gleice Jane e Zeca do PT.

Como parte do acordo, foi agendada uma reunião em Brasília, prevista para ocorrer ainda no mês de maio, com a presença do ministro Paulo Teixeira (MDA) e do presidente do INCRA, Cesar Aldrighi. Os manifestantes também reivindicaram a participação de outros ministros, como Simone Tebet (Planejamento) e Fernando Haddad (Fazenda), no encontro.