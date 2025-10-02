Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

JUSTIÇA

MP apura denúncia de contaminação por agrotóxicos em terra indígena em Caarapó

As instituições notificadas têm 15 dias úteis para apresentar relatórios

Karina Anunciato

Imagem aérea da Terra Indígena Guyraroka (Foto: Olácio Komori/Arquivo Cimi)
Imagem aérea da Terra Indígena Guyraroka (Foto: Olácio Komori/Arquivo Cimi)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu procedimento para investigar possíveis casos de contaminação por agrotóxicos na comunidade indígena Guarani Kaiowá, da Terra Indígena Guyraroka, em Caarapó, a 273 km de Campo Grande.

A apuração foi instaurada pela 2ª Promotoria de Justiça do município, após denúncias e reportagens que apontaram a pulverização aérea de defensivos agrícolas na região e a presença de resíduos tóxicos nas águas usadas pelos moradores.

O promotor de Justiça Alexandre Estuqui Junior solicitou informações a diferentes órgãos: a Polícia Militar Ambiental (PMA), a Iagro, o Imasul e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) deverão verificar se houve irregularidade na aplicação dos produtos, identificar possíveis violações à legislação ambiental e analisar a qualidade da água da nascente do Córrego Ypytã e de outros pontos próximos.

Também foi requisitado à Câmara Municipal de Caarapó que informe se existe legislação específica sobre pulverização aérea no município. Os órgãos notificados têm 15 dias úteis para apresentar relatórios.

O MPMS informou que o caso tem caráter prioritário, por envolver risco à saúde da população e impacto ambiental.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos