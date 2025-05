MP apura supostas irregularidades em obra de pavimentação do Jardim Noroeste

TRANSPORTE PÚBLICO

Vídeo: Vidro de ônibus estoura quando partia do terminal Hércules Maymone

Um leitor denunciou que ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, de número 1123, teve o vidro estourado na manhã deste sábado (24), por volta das 7h35. O motivo do incidente não é conhecido. No entanto, teria ocorrido no momento em que o veículo deixava o Terminal Hércules Maymone, com destino ao bairro Noroeste, pela […]