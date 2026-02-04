Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

MP cobra correções na Ouvidoria da Educação da Capital

Usuários relataram problemas em protocolos, acesso a informações e respostas da Semed

Karina Anunciato

Levantamento da 67ª Promotoria de Justiça apontou divergências Foto: PMCG
Levantamento da 67ª Promotoria de Justiça apontou divergências Foto: PMCG

Falhas no funcionamento da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande levaram o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a cobrar mudanças no atendimento ao cidadão. A recomendação foi emitida pela 67ª Promotoria de Justiça após a constatação de inconsistências no registro e no acompanhamento das manifestações.

Segundo o MP, um procedimento administrativo identificou divergências entre os números de protocolo informados aos usuários e aqueles registrados no sistema da Secretaria. Também foram verificados problemas no acesso ao conteúdo completo das manifestações e interrupções no envio de respostas.

Em alguns atendimentos, a Ouvidoria encaminhava apenas resumos das reclamações e denúncias, o que dificultava o entendimento do pedido e o acompanhamento da tramitação. As falhas vieram à tona após uma manifestação ser registrada na Ouvidoria do próprio Ministério Público.

Após analisar os documentos, a Promotoria concluiu que o canal de atendimento precisava de ajustes e expediu a recomendação, publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do MPMS. Entre as orientações está a adoção de um sistema que permita ao usuário consultar a íntegra de sua manifestação, com garantia de preservação dos dados.

MPMS cobra mudanças na Ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação

O MP também aponta a necessidade de revisão dos procedimentos internos para evitar atrasos e cumprir os prazos previstos na Lei de Acesso à Informação. A apuração indica que as falhas afetam diretamente servidores e integrantes da comunidade escolar, especialmente em casos que envolvem conflitos no ambiente de trabalho.

O Ministério Público informou que vai acompanhar as mudanças e pode adotar novas medidas caso os problemas continuem. Nós perguntamos a prefeitura se a instituição foi informada sobre as orientações do MP e que medidas pretende adotar, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos resposta.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos