MP investiga fraudes e desvio de verba pública em Três Lagoas e Dourados

A “Operação Backstage”, coordenada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), inicia hoje (16), com o objetivo de investigar um esquema criminoso de corrupção, fraudes em contratos governamentais e desvio de verbas públicas.

Nesta quarta-feira (16), as equipes do Gaeco já cumpriram dez mandados de busca e apreensão — sendo oito em Três Lagoas e dois em Dourados.

Segundo o apurado, uma empresa de Três Lagoas ganhava licitações, aparentemente irregulares, da prefeitura para fornecer estruturas de eventos e shows desde 2022.

Algumas dessas licitações foram investigadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que confirmou processos irregulares na contratação dessa empresa.

*Com informações do MPMS