MPMS cria grupo para combater violência contra mulheres indígenas em Caarapó

Um grupo de atuação para o enfrentamento e combate à violência doméstica será implantado na Aldeia Te’yikue, em Caarapó. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) oficializou a ação do grupo, que será realizada em quatro regiões da aldeia — Missão, Nhandejara, Bocajá e Saverá.

A ação conta com a escuta das mulheres indígenas vítimas de violência, para identificar casos de abuso e violência e direcionar apoio específico, por meio de atendimento psicológico, social e jurídico.

Um ofício será expedido para a Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), solicitando informações sobre quantas mulheres indígenas — adultas, adolescentes e crianças — têm filho recém-nascido, garantindo direitos, cuidados de saúde e proteção.

Além do MPMS, o Cras Indígena, o Setor de Psicologia da Escola Nhandejara Polo, Coordenação de Educação da Aldeia Te’yikue, Coordenação da Escola Yvy Poty da Aldeia Te’yikue, Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), Secretaria Municipal de Assistência Social de Caarapó, 2ª Companhia Independente de Polícia Militar de Caarapó, Coordenação de Políticas Públicas para as Mulheres de Caarapó, Atenção Básica de Saúde Municipal, Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, Coordenação Técnica da Funai, em Caarapó e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul também integram o grupo de combate à violência contra mulheres indígenas.