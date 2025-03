MPMS investiga transporte de minério em Ladário após denúncia de moradores

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito para apurar os impactos do transporte de minério de ferro na saúde e no dia a dia dos moradores de Ladário, cidade a 457 km de Campo Grande.

A investigação, conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá e publicada no Diário Oficial do MPMS na quarta-feira (24), responde a denúncias da população que apontam poeira excessiva, poluição sonora e o aumento de problemas respiratórios na região.

Moradores da Rua Frei Liberato e arredores entregaram um ofício com mais de 30 assinaturas ao promotor Pedro de Oliveira Magalhães, descrevendo o transtorno.

Eles relatam irritação nos olhos, sangramentos nasais, coceiras na pele e doenças respiratórias, como asma e bronquite, que atribuem à falta de umidificação adequada das vias usadas pelos caminhões.

“O ar fica irrespirável, e a poeira entra em casa”, reclama um dos signatários.

Um laudo do Núcleo Regional de Criminalística confirma as queixas. O documento revela que a poeira persiste mesmo após a aspersão de água, que, por sua vez, transforma a rua em lama, dificultando o tráfego e elevando o risco de acidentes.

O barulho dos caminhões também impressiona: o tráfego intenso gera ruídos que superam os limites ambientais, trazendo estresse e prejudicando o sono dos moradores.

Além disso, o laudo destaca que partículas acumuladas afetam a vegetação e podem contaminar rios próximos.

O promotor determinou nova perícia e cobra explicações da prefeitura de Ladário sobre o controle do transporte de minério.

A investigação quer identificar responsáveis e garantir soluções que protejam a saúde e o meio ambiente.

Enquanto isso, os moradores seguem na expectativa de medidas que devolvam a tranquilidade à cidade.