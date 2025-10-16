Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Meio ambiente

MPMS investiga descarte irregular de agrotóxicos em Chapadão do Sul

Fiscalização identifica embalagens abertas, defensivos vencidos e risco de contaminação do solo e água

Ana Lorena Franco

Atividade irregular resultou em multa de R$ 35 mil - Reprodução/MPMS
Atividade irregular resultou em multa de R$ 35 mil - Reprodução/MPMS

Duas fazendas de Chapadão do Sul estão sob investigação por descarte inadequado de agrotóxicos e resíduos perigosos, após fiscalização identificar produtos expostos ao tempo, em contato direto com o solo, embalagens rasgadas com glifosato derramado, galões espalhados em oficinas e garagens com livre acesso a pessoas e animais e tanques de combustível fora das normas técnicas, representando risco de contaminação do lençol freático e danos à saúde pública. Os defensivos agrícolas vencidos estavam armazenados de forma irregular e embalagens rígidas não passaram pela tríplice lavagem exigida por lei.

O caso configura crime ambiental previsto na Lei Federal nº 14.785/2023, que prevê reclusão de dois a quatro anos e multa para destinação inadequada de resíduos e embalagens de agrotóxicos. O responsável pelas propriedades foi notificado para apresentar documentos da propriedade, informar se aceita receber comunicações por meio eletrônico e manifestar interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta. A Polícia Civil também foi requisitada a instaurar inquérito policial para apurar os fatos

Além da multa administrativa de R$ 35 mil, as atividades irregulares foram suspensas e o produtor deve realizar a retirada e destinação correta das embalagens e resíduos, sob pena de novas sanções.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos