Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INVESTIGANDO OS INVESTIGADORES!

Ministério Público investiga possíveis falhas estruturais na 1ª Deam de Campo Grande

Adriano Hany

Inquérito civil do Gacep apura estrutura, gestão e fluxo de atendimento na unidade especializada. Foto: Saul Schramm / Secom
Inquérito civil do Gacep apura estrutura, gestão e fluxo de atendimento na unidade especializada. Foto: Saul Schramm / Secom

O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, instaurou inquérito civil para apurar falhas estruturais e operacionais na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. A investigação tem foco na 1ª Deam Campo Grande para resolver essas falhas.

A investigação busca mapear gargalos de gestão, triagem e diligências relacionados à 1ª Deam Campo Grande. O foco é celeridade, eficiência e respeito aos direitos humanos de mulheres em situação de violência.

As apurações decorrem de denúncias recorrentes de insatisfação com o atendimento na 1ª Deam Campo Grande. Isso inclui represamento de boletins de ocorrência e falhas no cumprimento do dever de devida diligência reforçada. A obrigação é aprofundar a investigação em casos envolvendo grupos vulneráveis.

A Defensoria Pública e o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Nevid) receberam denúncias de mau atendimento e recusa de juntada de provas na 1ª Deam Campo Grande. Caso seja um fato, isso tem graves consequências e prejuízos à coleta de elementos e à proteção das vítimas.

Apuração de Falhas e Acúmulo de Processos

Foi constatada, em visita extraordinária realizada em fevereiro de 2025 pelo Gacep, sob coordenação do promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, a existência de mais de 6 mil boletins de ocorrência sem instauração de procedimentos. Foi verificado um novo acúmulo de 1.366 registros três meses após força-tarefa da Polícia Civil. Isso mostra que medidas pontuais não foram suficientes para estabilizar o fluxo.

Foram apontadas deficiências de devida diligência reforçada, como a necessidade de apuração rigorosa, acolhimento adequado e documentação de provas. Foram relatados casos em que pedidos de juntada de elementos não teriam sido atendidos. Isso pode comprometer a responsabilização de agressores e o acesso a medidas protetivas. O quadro foi interpretado como risco de revitimização institucional.

Correções de rotina e supervisão são necessárias para a 1ª Deam Campo Grande.

Medidas Estruturantes e Requisitos à Polícia Civil

O inquérito tem caráter estruturante e prevê ações em múltiplas frentes: revisão de procedimentos operacionais padrão (POPs). Criação de um sistema de monitoramento do represamento de B.O.s; capacitação continuada das equipes em atendimento a vítimas e cadeia de custódia. E, aprimoramento da gestão institucional, com metas e indicadores de produtividade compatíveis com a demanda.

Para subsidiar as medidas, o Gacep requisitou à Delegacia-Geral da Polícia Civil informações sobre lotação de servidores, produtividade dos plantões, uso do sistema Medi e procedimentos de cadeia de custódia digital. O grupo aguarda resposta para dimensionar a necessidade de recomposição de efetivo na 1ª Deam Campo Grande. Eles também focam na reorganização de turnos, redistribuição de tarefas administrativas e adoção de controles que reduzam reincidências de represamento.

Alinhamento com Políticas Públicas e Expectativas Futuras

Segundo o órgão, as ações da Polícia Civil devem ser alinhadas às diretrizes de políticas públicas de proteção de direitos humanos e de prevenção da violência de gênero.

Isso inclui acolhimento qualificado, registro imediato dos fatos, coleta e guarda de provas. Além disso, devem ser realizados encaminhamentos ágeis às redes de saúde, assistência e Judiciário.

A expectativa é de que recomendações e ajustes operacionais resultem em melhora percebida no atendimento e na efetividade investigativa.

O procedimento poderá durar até um ano, com possibilidade de prorrogação. No curso da tramitação, o MPMS poderá emitir recomendações, celebrar Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) ou ajuizar ações civis públicas.

Isto será conforme a necessidade e o grau de cumprimento das providências. Ao final, o Gacep pretende estabelecer um padrão de fluxo capaz de prevenir novos acúmulos e assegurar respostas adequadas às vítimas na 1ª Deam Campo Grande.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos