MPMS investiga piscicultura irregular em áreas de preservação ambiental

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou dois inquéritos civis para investigar danos ambientais provocados pela construção irregular de tanques de piscicultura no município de Mundo Novo, no extremo sul do estado. As estruturas foram erguidas em áreas de preservação permanente (APPs), sem a devida autorização ambiental.

As irregularidades foram identificadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA), que flagrou a instalação de quatro tanques em uma propriedade rural e a escavação de outro tanque em um córrego situado em um assentamento.

Em ambos os casos, os responsáveis não possuíam licenciamento ambiental, o que resultou na degradação da vegetação nativa e de recursos hídricos da região.