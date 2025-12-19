Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

justiça

MPT-MS pede extinção da multa após fim da greve do transporte coletivo em Campo Grande

Multa escalonada durante a greve dos ônibus pode ser revista após negociação entre trabalhadores, empresas e poder público

Ana Lorena Franco

Encerramento da greve e regularização de salários motivam pedido de extinção da multa aplicada ao sindicato - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
Encerramento da greve e regularização de salários motivam pedido de extinção da multa aplicada ao sindicato - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) pediu à Justiça do Trabalho a extinção da multa aplicada ao STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande), após o encerramento da greve dos motoristas, que terminou com acordo homologado na quinta-feira (18), em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

O pedido foi apresentado durante audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, quando o MPT-MS ponderou o ônus imposto ao movimento sindical e destacou a necessidade de preservar a liberdade de organização e o direito de greve, desde que exercidos dentro dos limites legais e com foco na negociação e no interesse público.

Retomada do serviço

O transporte coletivo voltou a operar no fim da tarde de quinta-feira (19) após quatro dias de paralisação iniciada na segunda-feira (15), período que impactou diretamente a rotina de mais de 100 mil passageiros por dia na Capital. A retomada do serviço ocorreu após a antecipação de R$ 3,3 milhões de um convênio entre o Governo do Estado e a prefeitura, recursos destinados ao pagamento de salários e benefícios em atraso.

Histórico das penalidades judiciais

A penalidade teve escalonamento ao longo do movimento grevista. Inicialmente, a Justiça fixou multa diária de R$ 20 mil pelo descumprimento da decisão que determinava a circulação mínima de 70% da frota do transporte coletivo, por se tratar de serviço essencial.

Com o registro de descumprimento da ordem judicial, a multa foi elevada para R$ 100 mil por dia e, posteriormente, para R$ 200 mil, após definição de percentuais diferenciados de operação nos horários de pico e fora deles.

A decisão judicial estabeleceu que 70% da frota deveria circular nos períodos de maior movimento, das 6h às 8h30 e das 17h às 20h, e 50% nos demais horários, medida foi adotada para reduzir os impactos da paralisação sobre a população e a atividade econômica da Capital.

Termos do acordo e regularização

Reprodução/MPT-MS

Durante a audiência, as partes pactuaram o abono das faltas dos trabalhadores entre os dias 15 e 18 de dezembro, a regularização dos salários atrasados de novembro, o pagamento do décimo terceiro salário e o adiantamento de verbas salariais, com prioridade no uso de recursos de subvenção municipal.

A extinção da multa ainda depende de análise e decisão do magistrado responsável pelo processo.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos