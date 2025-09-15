MS-377 receberá novos acessos para atender megaprojeto de celulose em Inocência

Dois novos acessos rodoviários serão construídos na MS-377, no trecho entre Três Lagoas e Inocência, para atender o avanço do setor de celulose no leste de Mato Grosso do Sul.

O contrato, no valor de R$ 26,89 milhões, prevê implantação e pavimentação dos dispositivos que darão suporte logístico ao Projeto Sucuriú, megainvestimento da Arauco do Brasil.

Estrutura técnica e prazos

O projeto contempla um acesso principal no km 94, do tipo “trombeta”, com faixas de desaceleração e aceleração para entrada e saída seguras de veículos, sobretudo carretas e composições de carga.

Já no km 97 será implantada uma rótula alongada, voltada à fluidez do tráfego da MS-377. O prazo para conclusão é de 360 dias consecutivos a partir da ordem de serviço.

Logística e impacto no setor florestal

Com a localização estratégica de Inocência e Três Lagoas no chamado Vale da Celulose, os acessos devem reduzir gargalos logísticos, aumentar a segurança viária e permitir escoamento mais previsível de cargas.

A região concentra plantações de eucalipto e conecta-se a corredores de exportação, como os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

Megainvestimento no setor de celulose

O Projeto Sucuriú, com aporte estimado em mais de US$ 4,6 bilhões, terá capacidade inicial de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano e geração de milhares de empregos diretos e indiretos.

A implantação dos acessos é considerada essencial para que a operação funcione em ritmo pleno desde o início.

Perspectiva para 2026

A entrega das obras está prevista para 2026. Quando concluídos, os dois dispositivos rodoviários vão integrar a estratégia estadual de consolidar o Vale da Celulose como polo competitivo da cadeia florestal brasileira.

*Com informações do Governo de MS