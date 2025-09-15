Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

MS-377 receberá novos acessos para atender megaprojeto de celulose em Inocência

Contrato de R$ 26,8 milhões prevê implantação de dois dispositivos rodoviários para dar suporte logístico ao Projeto Sucuriú, da Arauco

Fernando de Carvalho

Contrato de R$ 26,8 milhões prevê implantação de dois dispositivos rodoviários para dar suporte logístico ao Projeto Sucuriú - Foto: Saul Schramm/Arquivo
Contrato de R$ 26,8 milhões prevê implantação de dois dispositivos rodoviários para dar suporte logístico ao Projeto Sucuriú - Foto: Saul Schramm/Arquivo

Dois novos acessos rodoviários serão construídos na MS-377, no trecho entre Três Lagoas e Inocência, para atender o avanço do setor de celulose no leste de Mato Grosso do Sul.

O contrato, no valor de R$ 26,89 milhões, prevê implantação e pavimentação dos dispositivos que darão suporte logístico ao Projeto Sucuriú, megainvestimento da Arauco do Brasil.

Estrutura técnica e prazos

O projeto contempla um acesso principal no km 94, do tipo “trombeta”, com faixas de desaceleração e aceleração para entrada e saída seguras de veículos, sobretudo carretas e composições de carga.

Já no km 97 será implantada uma rótula alongada, voltada à fluidez do tráfego da MS-377. O prazo para conclusão é de 360 dias consecutivos a partir da ordem de serviço.

Logística e impacto no setor florestal

Com a localização estratégica de Inocência e Três Lagoas no chamado Vale da Celulose, os acessos devem reduzir gargalos logísticos, aumentar a segurança viária e permitir escoamento mais previsível de cargas.

A região concentra plantações de eucalipto e conecta-se a corredores de exportação, como os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

Megainvestimento no setor de celulose

O Projeto Sucuriú, com aporte estimado em mais de US$ 4,6 bilhões, terá capacidade inicial de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano e geração de milhares de empregos diretos e indiretos.

A implantação dos acessos é considerada essencial para que a operação funcione em ritmo pleno desde o início.

Perspectiva para 2026

A entrega das obras está prevista para 2026. Quando concluídos, os dois dispositivos rodoviários vão integrar a estratégia estadual de consolidar o Vale da Celulose como polo competitivo da cadeia florestal brasileira.

*Com informações do Governo de MS

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos