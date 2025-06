MS abre mais de 200 vagas em processos seletivos para saúde e educação

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial do Estado, dois editais de processos seletivos simplificados com mais de 200 vagas temporárias nas áreas da saúde e da educação. As seleções serão realizadas pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) e visam atender a necessidades emergenciais da rede pública.

Na área da saúde, as vagas abrangem profissionais com formação escolar de nível superior e médio/técnico para atuar no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, por meio da Funsau (Fundação Serviços de Saúde).

Entre os cargos ofertados estão: Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Médico Cirurgião Pediátrico e Médico Cardiologista Pediátrico — com duas vagas para cada especialidade. A carga horária é de 12 horas semanais, com remuneração de R$ 2.863,12, acrescida de adicional de função de R$ 3.149,43.

Também há duas vagas para Enfermeiro Perfusionista, com salário base de R$ 2.702,83 e adicional de R$ 3.108,25. Para Técnico em Refrigeração, são oferecidas duas vagas.

O cargo de Técnico de Enfermagem tem 194 vagas disponíveis. Neste caso, a carga horária é de 40 horas semanais, e a remuneração total é de R$ 3.496,47, somando vencimento base e adicional.

As inscrições para os cargos na saúde vão até o dia 17 de junho e devem ser feitas pelo site: www.econcursosms.ms.gov.br.

Vagas na educação

Na educação, o edital contempla 22 vagas para nutricionistas, com atuação nas escolas da Rede Estadual de Ensino. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 4.509,13. A exigência é de formação superior em Nutrição.

As oportunidades estão distribuídas entre 11 municípios: Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições seguem até o dia 23 de junho, também pelo site www.econcursosms.ms.gov.br.

Cotas e mais informações

Conforme a legislação estadual, os processos seletivos preveem reserva de vagas para candidatos com deficiência (5%), negros (20%) e indígenas (3%).

Mais detalhes sobre os cargos, requisitos e etapas de seleção podem ser consultados no Diário Oficial Eletrônico n. 11.855, de 11 de junho de 2025, disponível em www.spdo.ms.gov.br.