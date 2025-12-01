MS abre mais de 3,4 mil vagas formais e comércio puxa crescimento

Mato Grosso do Sul abriu 3.467 vagas de trabalho em todo o estado nesta semana, segundo a Funtrab. As oportunidades abrangem 660 postos na Capital e outras 2.817 vagas distribuídas por municípios do interior, em setores que vão da indústria ao agronegócio. As informações foram divulgadas durante o quadro da Rádio Massa, Fábrica de Talentos, desta segunda-feira (1).

As funções com maior demanda incluem auxiliar de linha de produção (177 vagas), motorista de ônibus rodoviário (153), auxiliar de limpeza (135), operador de caixa (98), auxiliar de agricultura (93) e cozinheiro auxiliar (82). Há ainda oferta para pedreiros, vendedores internos e outras funções de diferentes níveis de escolaridade.

Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente a uma unidade da Funtrab com RG, CPF e carteira de trabalho. Em Campo Grande, o atendimento ocorre na Rua 13 de Maio, das 7h30 às 17h.

Saldo positivo em outubro

Dados do Caged mostram que o estado fechou outubro com saldo de 880 novos postos formais, somando 31.820 vagas abertas no acumulado do ano. O comércio foi o setor que mais cresceu no mês, com 432 novos empregos, seguido pela construção civil (412) e pela indústria (203).

O desempenho negativo ficou por conta da agropecuária, que fechou 72 vagas, e dos serviços, com retração de 95 postos. Entre os municípios, Dourados liderou a criação de vagas, com 338 novos empregos e estoque de 65,9 mil vínculos ativos. Três Lagoas, Inocência, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo também registraram bom desempenho.

Oportunidades no agro e orientação profissional

No quadro Fábrica de Talentos, a Cooperativa C.Vale divulgou vaga para técnico agropecuário em Laguna Carapã, com exigência de formação técnica e registro profissional ativo. As inscrições devem ser feitas no site da cooperativa.

A analista de RH Talita Oliveira destacou a importância do autoconhecimento na busca por emprego. Segundo ela, identificar competências, valores e estilo de trabalho ajuda o candidato a focar em oportunidades compatíveis com seu perfil e evita frustrações.

Giro pelas cidades

O programa também destacou processos seletivos locais. Em Dourados, a prefeitura abriu inscrições para agente de atividade educacional até 7 de dezembro, além de 195 vagas na Funtrab, incluindo 14 para biomédicos.

Em Três Lagoas, há vagas para auxiliar de carga e descarga, com salário de R$ 1.827 e benefícios, e para auxiliar de movimentação de materiais em diferentes turnos.

Em Campo Grande, 1.318 vagas foram anunciadas, entre elas para farmacêuticos, pedagogos, perfumistas, trabalhadores agropecuários e profissionais de tecnologia.

