MS abre vagas e debate cultura nas empresas

O programa Fábrica de Talentos destacou, nesta semana, um cenário positivo para o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, com abertura de vagas, crescimento no número de empresas e debate sobre cultura organizacional como fator decisivo para a empregabilidade.

Entre os destaques estão 242 vagas abertas pelo IBGE, com inscrições prorrogadas até o dia 17 de dezembro. As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, com atuação em 11 municípios do Estado. Os salários variam de R$ 2.700 a R$ 3.400, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte, férias e 13º salário proporcionais.

Outro dado apresentado no programa aponta crescimento na geração de empregos a partir da abertura de novas empresas. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul registrou mais de 12 mil novos cadastros empresariais em 2025, superando o total do ano anterior. O setor de serviços lidera, seguido por comércio e indústria, com maior concentração de registros em Campo Grande.

Além das vagas, o programa também trouxe um debate sobre cultura organizacional e aprendizagem nas empresas. Em entrevista, a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da C.Vale, Sandra Mara Cantu Hendges, falou sobre a compatibilidade entre valores pessoais e valores corporativos.

O Fábrica de Talentos também divulgou vagas em diferentes regiões do Estado, incluindo oportunidades em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e municípios do interior, reforçando o cenário de saldo positivo na geração de empregos e a necessidade de qualificação e atenção ao perfil das empresas contratantes.

Confira na íntegra: