Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FÁBRICA DE TALENTOS

MS abre vagas e debate cultura nas empresas

Programa destaca oportunidades de trabalho, crescimento de novos negócios recalls e a importância do alinhamento entre candidato e empresa

Karina Anunciato

(Arte: Massa FM)
(Arte: Massa FM)

O programa Fábrica de Talentos destacou, nesta semana, um cenário positivo para o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, com abertura de vagas, crescimento no número de empresas e debate sobre cultura organizacional como fator decisivo para a empregabilidade.

Entre os destaques estão 242 vagas abertas pelo IBGE, com inscrições prorrogadas até o dia 17 de dezembro. As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, com atuação em 11 municípios do Estado. Os salários variam de R$ 2.700 a R$ 3.400, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte, férias e 13º salário proporcionais.

Outro dado apresentado no programa aponta crescimento na geração de empregos a partir da abertura de novas empresas. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul registrou mais de 12 mil novos cadastros empresariais em 2025, superando o total do ano anterior. O setor de serviços lidera, seguido por comércio e indústria, com maior concentração de registros em Campo Grande.

Além das vagas, o programa também trouxe um debate sobre cultura organizacional e aprendizagem nas empresas. Em entrevista, a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da C.Vale, Sandra Mara Cantu Hendges, falou sobre a compatibilidade entre valores pessoais e valores corporativos.

O Fábrica de Talentos também divulgou vagas em diferentes regiões do Estado, incluindo oportunidades em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e municípios do interior, reforçando o cenário de saldo positivo na geração de empregos e a necessidade de qualificação e atenção ao perfil das empresas contratantes.

Confira na íntegra:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos